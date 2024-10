W ciągu ostatnich lat temat handlu w niedziele wywołuje w Polsce gorące dyskusje i pozostaje jednym z bardziej polaryzujących zagadnień społeczno-gospodarczych. Obecne przepisy, wprowadzone stopniowo od 2018 roku, ograniczają działalność handlową w większość niedziel, co miało na celu umożliwienie pracownikom sektora handlu spędzenia tego dnia z rodziną. W efekcie jedynie wybrane niedziele w roku są handlowe .

Brak jednomyślności w Sejmie – "chaos" i "wymierne straty"

Lewica argumentuje, że niedziela powinna pozostać dniem wolnym od handlu z powodów społecznych i etycznych, natomiast Koalicja Obywatelska jest bardziej otwarta na debatę, nawet nad alternatywnymi rozwiązaniami. Pojawił się również pomysł, by przenieść decyzję o handlu w niedziele na poziom samorządów, co miałoby umożliwić dostosowanie przepisów do specyfiki lokalnych potrzeb.