O stylu podróżowania Zetek na łamach naTemat pisaliśmy już kilkukrotnie. Planowanie wyjazdów ze sztuczną inteligencją , czy szukanie informacji o atrakcjach na TikToku to już norma. Millenialsi nie są w stanie zrozumieć też mody na luksusowe rodzinne wakacje, która panuje wśród Zetek . To właśnie dzieci mają planować całe podróże, a rodzice płacić bardzo wysokie rachunki.

Ale wśród Zetek jest jeszcze jeden trend, który na pierwszy rzut oka w ogóle do nich nie pasuje. Okazuje się, że młodzi turyści oprócz zwiedzania atrakcji, czy wylegiwania się na plaży lubią… odwiedzać lokalne markety. Odkąd pamiętam, sama to robię, ale nie wiedziałam, że to tak popularne.