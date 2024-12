Gdzie jest Marcin Romanowski? Czy poseł PiS uciekł za granicę?

Warto dodać, że paszport dyplomatyczny wydawany jest osobom pełniącym ważne funkcje w instytucjach międzynarodowych oraz oczywiście dyplomatom. Marcin Romanowski jest członkiem polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. I już raz dzięki immunitetowi związanym z tym stanowiskiem uniknął aresztowania. Później jednak go stracił.

Przypomnijmy, że były wiceminister sprawiedliwości... zapadł się pod ziemię. Prokuratura wydała za nim list gończy, od 10 grudnia policja szuka go pod adresami, w których mógł przebywać – w Warszawie i poza nią. Bez skutku.

Marcin Romanowski się ukrywa. Wśród zarzutów udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Jeśli nawet Romanowski przebywa za granicą, to jeśli chciał uniknąć rozliczenia wybór miał wąski. Jest zaledwie kilka państw, które nie podpisały z Polską umowy o ekstradycji. Ale śledczy mają powody, by sądzić, że Romanowski jednak wyjechał z kraju. Jak przekazała prokuratura, polityk od 6 grudnia nie loguje się do sieci i nie posługuje się żadnym z zarejestrowanych na niego numerów.