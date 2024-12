Marcin Romanowski miał trafić do aresztu, ale nie wiadomo, gdzie jest

Wybór któregoś z krajów unijnych raczej nie byłby dla niego najlepszym rozwiązaniem. Od 2002 roku funkcjonuje tu tzw. europejski nakaz zatrzymania, na podstawie którego chwilę po namierzeniu przez policję zostałby wszczęty proces ekstradycji, czyli najprościej tłumacząc sprowadzenia go do Polski. Gdyby Romanowski chciał mieć pewność, że policja nie zastuka do drzwi jego apartamentu, musiałby wybrać znacznie odleglejszy kierunek.

Tu może ukrywać się Marcin Romanowski. Wybór jest dość egzotyczny

Polska posiada umowy ekstradycyjne ze 190 krajami, co dość mocno ogranicza możliwości ucieczki Marcinowi Romanowskiemu. Zbiegły polityk PiS nadal pozostaje mu pewne pole do manewru. Raczej trudno spodziewać się, żeby polityk chciał szukać schronienia w afrykańskich Mauretanii, Zimbabwe czy Somalii. Znacznie bardziej prawdopodobne są kraje Ameryki Południowej – Peru słynące z pięknych gór, zachwycająca rajskimi plażami Kolumbia, znana z kultury andyjskiej Boliwia, albo Urugwaj .

Do wyboru Romanowski ma także Tadżykistan lub Turkmenistan, ale Azja Środkowa raczej też nie wydaje się być popularnym kierunkiem, choć drugi z tych krajów ma plaże z pięknym białym piaskiem. Ostatecznie najbardziej prawdopodobnym kierunkiem wydaje się słynąca z pięknych piaszczystych plaż Dominikana. Zresztą to właśnie tam przed polskimi władzami do czasu ukrywał się Paweł S., twórca Red is Bad.