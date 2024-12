Dua Lipa poleciła książkę polskiej autorki Fot. Instagram / Dua Lipa

Dua Lipa to 29-letnia brytyjsko-albańska piosenkarka, która obecnie jest jedną z największych gwiazd pop. Swoją karierę zaczęła w wieku 14 lat, gdy wstawiała swoje covery słynnych piosenek na YouTube. Pierwszą płytę nagrała w 2017 roku, a sprawą kawałka "New Rules" stała się najmłodszą artystką z ponad miliardem odsłon na YT.

Jej druga płyta "Future Nostalgia" dotarła na sam szczyt w kilkunastu krajach. Przekroczyła liczbę 18 mld streamów i dała fanom takie wielkie hity, jak "Don't Start Now", "Physical" czy "Levitating". W zeszłym roku nagrała przebój "Dance The Night" do filmu "Barbie", a w maju wydała swoją trzecią płytę "Radical Optimism", którą promowały single "Houdini", "Training Season" czy "Illusion".

Laureatka trzech nagród Grammy, która w tym roku znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie magazynu "TIME", nie poprzestaje jednak na muzyce. W 2021 roku uruchomiła newsletter lifestyle'owy Service95. To właśnie w jego ramach założyła klub książki (Service95 Book Club) i co miesiąc poleca fanom książkę do przeczytania, aby szerzyć miłość do literatury, z której Lipa jest znana.

Dua Lipa na Instagramie poleca książkę Olgi Tokarczuk. To "Prowadź swój pług przez kości umarłych"

W sobotę Dua Lipa poleciła kolejny tytuł, a post z "polecajką" ukazał się zarówno na Instagramie Service95, jak i jej własnym profilu, który obserwuje ponad 87 milionów osób. To książka Olgi Tokarczuk – powieść z 2009 roku "Prowadź swój pług przez kości umarłych", który była nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2010.

Lipa już kilka dni wcześniej zapowiedziała w programie "The Late Show with Stephen Colbert", że wybierze pozycję noblistki Olgi Tokarczuk. Nazwała ją "fantastyczną" i "absolutnie zachwycającą". Teraz pokusiła się o oficjalne ogłoszenie.

Gwiazda wstawiła trzy zdjęcia, na których pozuje z angielskojęzycznym przekładem powieści (zatytułowanej "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead" i wydanej nakładem wydawnictwa Fitzcarraldo) na tle panoramy Nowego Jorku. Obok ukazał się długi wpis.

"Najtrudniejsze w opisaniu genialnej, wymykającej się gatunkowym schematom powieści Olgi Tokarczuk 'Prowadź swój pług przez kości umarłych' jest znalezienie odpowiednich słów. To kryminał, ale znacznie więcej niż typowe 'kto zabił'. To również apel do działania, filozoficzna rozprawa, pełna surrealistycznych rozważań o astrologii, a także historia, która jednocześnie rozpali w tobie gniew i rozgrzeje serce" – czytamy na Instagramie.

Następnie Dua Lipa opisała, o czym jest "Prowadź swój pług przez kości umarłych": "Gdy pewnego zimowego wieczoru na odludnym polskim płaskowyżu lokalny myśliwy dławi się kością jelenia, jego śmierć wydaje się szokująca, ale łatwa do wyjaśnienia. Jednak gdy kolejni członkowie miejscowego klubu myśliwskiego zaczynają być znajdowani martwi, sytuacja robi się naprawdę dziwna".

"Uwielbiam Janinę Duszejko, opiniotwórczą i ekscentryczną bohaterkę, której fascynacje radykalnym XVIII-wiecznym poetą Williamem Blakiem, prawami zwierząt i wykorzystaniem astrologii do rozwiązywania zagadek kryminalnych nadają tej książce zaskakujący kierunek na każdym kroku" – dodała Dua Lipa.

28-latka podsumowała: "Mrocznie humorystyczna, śmiertelnie poważna i z galerią oryginalnych postaci, które na zawsze zapadną w pamięć, ta powieść to coś, czego absolutnie nie można przegapić. Autorka zdobyła Literacką Nagrodę Nobla i po przeczytaniu tej książki zrozumiesz dlaczego".

To nie pierwsza książka polskiego autora, którą Dua Lipa poleciła w ramach swojego newslettera. W kwietniu zachęcała do czytania "Płynąc w ciemnościach" Tomasza Jędrowskiego. To literacki debiut Polaka, który urodził się w Niemczech i mieszka we Francji. "Płynąc w ciemnościach" z 2020 roku napisał po angielsku, ale powieść praktycznie jednocześnie pojawiła się też w polskiej wersji (wydawnictwo Osnova).

Książka opowiada o miłości dwóch mężczyzn w komunistycznej Polsce, a Dua Lipa nazwała ją: "piękną opowieścią miłosną o dojrzewaniu, osadzoną na brutalnym tle politycznym komunistycznej Polski w latach osiemdziesiątych".

