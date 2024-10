Pedro Pascal chwali się, że czyta książkę Polki. W Hollywood ją uwielbiają

Pedro Pascal, który w okamgnieniu stał się ulubieńcem Hollywood i widzów, pochwalił się w mediach społecznościowych swoją ostatnią lekturą. Joel z serialu "The Last of Us" czyta właśnie powieść autorstwa Olgi Tokarczuk. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazdy światowego kina i telewizji sięgają po książkę polskiej noblistki.