Wszyscy, którzy liczą na białe święta, mogą złapać się za głowę. Wiecie, ile pokażą termometry w najbliższych dniach? Może trudno w to uwierzyć, ale na słupkach rtęci może być nawet... 14 stopni. Co to oznacza dla śniegu na święta? Oto prognozy synoptyków.

Jaka pogoda w Wiglię i Boże Narodzenie. Jest nowa prognoza Tomasza Wasilewskiego. Fot. Screen / WXCharts.com

W tym tygodniu w dużym stopniu na pogodę wpłyną niże i fronty atmosferyczne, które będą przemieszczać się z zachodu na wschód Europy. Będzie wiał wiatr a poza tym jak na grudzień będzie wyjątkowo ciepło.

O spodziewanym ociepleniu w najbliższych dniach informowaliśmy już w naTemat. Termometry w tym tygodniu (16-22 grudnia) będą pokazywać 10 stopni, a na południu Polski nawet 14 stopni Celsjusza. Tak wysokie temperatury to efekt ciepłego powietrza z południa i zachodu kontynentu.

Ale to nie wszystko, bo już w piątek (20 grudnia) do Polski ma dotrzeć ochłodzenie. Tak wynika z 16-dniowej prognozy pogody synoptyka TVN Meteo Tomasza Wasilewskiego.

W piątek ma wyraźnie się ochłodzić i na zachodzie Polski będzie już tylko 5-6 stopni Celsjusza. Na wschodzie ma być jeszcze chłodniej, bo tylko 1-2 stopnie powyżej zera.

I teraz pewnie w niektórych wstąpiła nadzieja na białe święta. Niestety, temperatura aż do Nowego Roku nadal będzie wysoka. Termometry dalej będą pokazywać 5-7 stopni na zachodzie Polski i 1-2 stopnie na wschodzie kraju.

Więc nawet jeśli przy tak wysokiej jak na grudzień temperaturze spadnie śnieg, to i tak nie utrzyma się on dłużej niż przysłowiową chwilę.

Silny wiatr ma utrzymać się w Polsce dłużej. Warto być na niego przygotowanym.

O śnieg na święta pytaliśmy też przed tygodniem w IMGW. I choć wówczas do świąt pozostało jeszcze ponad dwa tygodnie, to można było przewidzieć to, co jest bardziej prawdopodobne teraz, na nieco ponad tydzień przed świętami.

– Powiem szczerze, że dzisiaj za wiele bym nie powiedział, bo mamy szczątkowe dane. Wynika z nich, że szanse na białe święta są w tym momencie minimalne, ale nie zerowe – powiedział nam 9 grudnia rzecznik IMGW, Grzegorz Walijewski.

– Jeden z modeli (ECMWF) pokazuje, że ocieplenie ma na razie się utrzymać i skończy się dopiero po świętach. Natomiast model GFS dzisiaj podaje, że jeszcze Wigilia będzie ciepła, bez śniegu, ale w pierwszy i drugi dzień świąt jakiś śnieg już może się pojawić – wyliczył Walijewski.

