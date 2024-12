"Mufasa: Król lew" to prequel (i jednocześnie sequel) "Króla lwa" – zarówno kultowej animacji z 1994 roku, jak i wersji live action z 2019 roku. Reżyserem nowego produkcji Disneya jest Barry Jenkins, laureat Oscara za scenariusz adaptowany do dramatu "Moonlight", nagrodzonego również za najlepszy film roku. Piosenki napisał z kolei Lin-Manuel Miranda, autor "Hamiltona" .

"Film 'Mufasa: Król lew' przedstawia dzieje Mufasy w formie opowieści, którą Rafiki snuje młodej Kiarze, córce Simby i Nali. Przysłuchują się temu, komentując, jak to oni, Timon i Pumba. W szeregu retrospekcji poznajemy Mufasę jako osierocone lwiątko, zagubione i samotne, które ratuje inny młody lew, Taka, dziedzic królewskiego tronu. To przypadkowe spotkanie staje się początkiem podróży w poszukiwaniu swojego miejsca i przeznaczenia. W drodze przybrani bracia będą musieli się zmierzyć z przerażającym i śmiertelnie groźnym przeciwnikiem, który wystawi na poważną próbę ich przyjaźń" – czytamy w opisie dystrybutora.

Mads Mikkelsen śpiewa w "Mufasa: Król Lew". Internauci piszą jedno

Wielu fanów Mikkelsena nie miało jednak pojęcia, że 59-letni aktor potrafi śpiewać. A w chwytliwym "Bye Bye" jest naprawdę znakomity. Do tego klimat utworu nie pozostawia wątpliwości, że Kiros, w którego wciela się Duńczyk, jest złoczyńcą, co... raczej nikogo nie dziwi.

Pod utworem na YouTube pojawiły się dziesiątki zaskoczonych i zachwyconych komentarzy: "Wiedziałem, że potrafi grać i tańczyć, ale jestem zaskoczony, że Mads Mikkelsen potrafi też śpiewać. Ten człowiek jest tak utalentowany", "Widać, że Mads Mikkelsen świetnie się tutaj bawi, haha", "Nie ma rzeczy, której Mads Mikkelsen by nie potrafił. To szalone, wow, wow, wow. Uwielbiam tego człowieka!" – piszą inni.

"Naprawdę fajny złoczyńca z faktycznie świetną piosenką? To brzmi jak powrót Disneya z lat 90.", "Jak dotąd, to najlepsza piosenka na ścieżce dźwiękowej", "Jestem całkowicie zafascynowana. Taka dobra piosenka, a wokal... Mads rozwalił system!", "Boże, co za głęboki głos", To ma idealny klimat retro Disneya. Absolutnie uwielbiam Madsa, wypada tutaj świetnie" – pisza inni.