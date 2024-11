Fot. Mary Evans / All Film Archive / East News; Album Online

7 najlepszych musicali według widzów (RANKING)

Przedstawiamy ranking najlepszych musicali według widzów serwisu IMDb (urozmaicony o oceny krytyków z Rotten Tomatoes oraz z Filmwebu). Najważniejszym warunkiem było to, aby wyróżnione tytuły miały minimum 100 tys. głosów na zagranicznym portalu.

7. La La Land

Ocena na IMDb: 8 (z ponad 695 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,3 /10 Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video

"Musical z Emmą Stone i Ryanem Goslingiem , który typowym musicalem wcale nie jest. I w tym jego siła. To romantyczna opowieść o marzeniach, w której brak taniego sentymentalizmu i hollywoodzkiego 'i żyli długo i szczęśliwie'. 'La La Land' udowadnia, że każde marzenie ma swoją cenę. Plus świetna muzyka Justina Hurwitza, która długo nie może wyjść z głowy" – pisaliśmy w naszym zestawieniu 60 najlepszych filmów minionej dekady .

"La La Land" Damiena Chazelle'a ("Whiplash") przez część widzów w ogóle nie był brany pod uwagę jako musical. Pomimo podzielonych głosów publiczności twórcy filmu zabrali ze sobą do domu aż sześć Oscarów – statuetki przyznano m.in. Emmie Stone w kategorii "najlepszej aktorki pierwszoplanowej" i Ryanowi Goslingowi za piosenkę ""City of Stars".

6. Lagaan: Dawno temu w Indiach

Ocena na IMDb: 8,1 (z ponad 122 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7 /10 Gdzie obejrzeć? Niedostępny

"Lagaan: Dawno temu w Indiach" z 2001 roku został nominowany do Oscara za "najlepszy film nieanglojęzyczny". W dziele Ashutosha Gowarikera ("Mój kraj") wystąpił bollywoodzki gwiazdor Aamir Khan ("Trzej idioci") oraz indyjska aktorka Gracy Singh ("Santosham").

"'Lagaan' to bardzo dobrze wykonany, niesamowicie zabawny epos" – napisał w recenzji słynny krytyk filmowy Roger Ebert.

5. Dźwięki muzyki

Ocena na IMDb: 8,1 (z ponad 267 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 83 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9 /10 Gdzie obejrzeć? Disney+

"Dźwięki muzyki" z 1965 roku skupia się na losach młodej kobiety, która opuszcza austriacki klasztor, by zostać guwernantką dzieci owdowiałego oficera marynarki. Kobieta uczy swoich pupili miłości do muzyki. Fabuła nawiązuje do prawdziwej historii rodziny von Trapp z Salzburga i staje się komentarzem politycznym na temat zagrożenia ze strony nazistów. Musical Roberta Wise'a ("West Side Story") cieszył się popularnością niemalże na całym świecie. Tylko w Niemczech i Austrii został źle przyjęty (ze względu wątek faszyzmu).