Beyoncé i Jay-Z pojawili się w poniedziałek wieczorem na czerwonym dywanie podczas premiery filmu live action "Mufasa: Król Lew" w Los Angeles . Towarzyszyły im córka Blue Ivy Carter oraz matka Beyoncé, Tina Knowles, co zaskoczyło reporterów. Obecność żadnego z członków rodziny nie była bowiem wcześniej zapowiedziana w mediach, pomimo ich zaangażowania w produkcję filmu, a Beyoncé raczej unika tego typu wydarzeń i zazwyczaj organizuje własne sesje zdjęciowe.

Film Disneya jest zarówno prequelem, jak i sequelem "Króla Lwa" z 2019 roku, aktorskiej wersji kultowej animacji z 1994 roku. 12-letnia Blue Ivy użyczyła głosu jednej z najważniejszych postaci, lwiątku Kiarze, córce Simby i Nali, których ponownie dubbingują Donald Glover i Beyoncé. To właśnie Kiarze mędrzec Rafiki opowiada historię młodości Mufasy, jej dziadka.

Blue Ivy Carter, 12-letnia córka Beyonce i Jaya-Z, na premierze. Internet krytykuje "nieodpowiedni" wygląd

Podczas wydarzenia na Hollywood Boulevard Blue Ivy i Beyoncé wystąpiły w złotych sukniach, a Jay-Z w brązowym garniturze. Młoda gwiazda najpierw pozowała do zdjęć sama, a następnie dołączyli do niej rodzice, a później również babcia.

Rodzina nie kryła dumy z Blue Ivy, najstarszej z trójki rodzeństwa. "Moja cudowna córeczko. To jest Twój wieczór. Ciężko pracowałaś i wykonałaś przepiękną pracę jako głos Kiary. Twoja rodzina nie mogłaby być bardziej dumna. Lśnij dalej" – napisała gwiazda muzyki na Instagramie.

Podczas gdy wielu słusznie chwaliło Blue Ivy za jej aktorski sukces, to w sieci pojawiła się również krytyka pod adresem wyglądu dziewczynki (której, miejmy nadzieję, córka Beyoncé, wciąż dziecko, nie czytała). Wielu internautów twierdzi, że 12-latka – w sukni z głębokim dekoltem, mocnym makijażu i długich, pomalowanych paznokciach – wyglądała zbyt dorośle jak na swój wiek.

"Takie ubranie na 12-latce?", "To nieodpowiedni makijaż dla dziecka", "12-latki nie powinny się tak ubierać", "Dzieci nie są już dziećmi", "Wygląda zbyt dorośle", "Blue nie potrzebuje tyle makijażu", "Wygląda na znacznie starszą", "Ta suknia nie jest odpowiednia dla dziewczynki" – pojawiły się komentarze w sieci.

Jay-Z pojawił się na czerwonym dywanie dzień po oskarżeniach dotyczących 13-latki i P. Diddy'ego

Jednak największe oburzenie w internecie wywołała obecność na premierze Jaya-Z, który zaledwie dzień wcześniej został oskarżony o poważne nadużycia w głośnej sprawie Seana Combsa , znanego jako P. Diddy. "Naprawdę? Jakby nic się nie zdarzyło", "Co za tupet Jaya", "Jay Z myślał, że to dobry pomysł, aby właśnie teraz pojawić się publicznie?" – pisali internauci.

Oskarżycielka próbowała dostać się na imprezę – pytała kierowców limuzyn, gdzie się ona odbywa. Jeden z nich uznał, że dziewczyna jest dokładnie tym, "czego szuka P. Diddy". 13-latka została przewieziona autem do "białego domu w kształcie litery U", gdzie od razu musiała podpisać klauzulę poufności.

Po wypiciu pewnego napoju poczuła się bardzo słabo, dlatego udała się do ustronnego pokoju. To tam miało dojść do napaści seksualnej obu raperów, prywatnie przyjaciół (przypomnijmy, że P. Diddy jest obecnie w więzieniu).