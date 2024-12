"Powoli więc godzimy się z przykrym faktem, że ludzie się rozchodzą bez względu na to, czy są sprawni, czy nie. Jak widać, dotyczy to również takich par, jak nasza. Tak, związek interablistyczny też może się rozpaść. Trzeba mieć także świadomość, że w każdy związek wpisane jest ryzyko rozstania" – zaznaczyli.

Gdy nie byli już oficjalnie razem, to jeszcze przez pewien czas mieszkali pod jednym adresem . Ona szukała sobie nowego mieszkania, a on musiał poukładać organizację opieki. W tle chodziło też o ustabilizowanie kwestii finansowych .

Sawiccy zamieszkali ponownie razem

Agata Sawicka wrzuciła do sieci nagranie, gdzie widać stosy kartonów. Okazało się, że znów prowadziła się do byłego partnera. "Wierzę, że w końcu wszystko się ułoży, że znajdziemy nowych asystentów/tki do zamieszkania z Wojtkiem (np. zmianowo po tydzień) i jak ich przeszkolimy, to znowu powrócę do budowania swojego życia i skupienia się na sobie" – napisała.