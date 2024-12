Charli XCX wystąpi w Warszawie 31 maja. Dodajmy, że w tym roku wystąpiła na Open'er Festival, ale jeszcze przed premierą swojej najgłośniejszej płyty "Brat", dlatego polscy fani są zachwyceni. "Cudownie", "Aaa, wspaniale!", "Warszawa będzie brat", "Bez zaskoczenia, ale wspaniale", "Go, go, go!" – piszą rozentuzjazmowani fani.

Charli XCX i jej płyta "Brat"

I dodała o "Brat" Charli XCX: "'360', 'Sympathy is a knife', 'Von dutch' i 'Girl, so confusing' (w duecie z legendarną Lorde) reprezentują sobą taki rodzaj hyperpopu, który nadal zrazi do siebie wiele osób, ale przy okazji – niczym przebojowy lider kultu – przyciągnie do siebie zbłąkane owieczki, znudzone monotonnością mainstreamowego popu".