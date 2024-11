Nagrody Grammy uchodzą w branży muzycznej za coś porównywalnego do Oscarów. Wczoraj Narodowa Akademia Sztuk i Nauk Nagraniowych w USA ogłosiła nominacje do złotych gramofonów na 2025 rok. Wśród wyróżnionych artystek znalazły się m.in. Beyoncé, Taylor Swift i Charli XCX.

Nominacje do nagród Grammy 2025 (LISTA)

W piątek w późnych godzinach wieczornych Narodowa Akademia Sztuk i Nauk Nagraniowych z USA zaprezentowała nominacje w aż 94 kategoriach muzycznych do nagród Grammy. Galę zaplanowano na niedzielę (2 lutego) 2025 roku.

To, że w przyszłym roku szansę na zdobycie złotego gramofonu będą miały Charli XCX, Chappell Roan i Sabrina Carpenter, było niemalże pewne. Tego samego nie można za to powiedzieć o Andre 3000 (autor hitu "Hey Ya!" z 2003 roku) , który jako pierwszy pojawił się na liście w jednej z najważniejszych kategorii, czyli "Album Roku". Wielu fanów muzyki pop czuje zawód związany z brakiem nominacji dla Ariany Grande i jej piosenki "We can't be friends" w najistotniejszych zestawieniach.

Lista nominowanych do Grammy 2025

Album Roku

New Blue Sun , Andre 3000 Cowboy Carter , Beyoncé Short n’ Sweet , Sabrina Carpenter brat , Charli XCX The Rise and Fall of a Midwest Princess , Chappell Roan Djesse Vol. 4 , Jacob Collier Hit Me Hard And Soft , Billie Eilish The Tortured Poets Department , Taylor Swift

Nagranie Roku

"Now And Then" , The Beatles "Texas Hold 'Em" , Beyoncé "Espresso" , Sabrina” Carpenter "360" , Charli XCX "Birds Of A Feather" , Billie Eilish "Not Like Us" , Kendrick Lamar "Good Luck, Babe!" , Chappell Roan "Fortnight" , Taylor Swift ft. Post Malone

Piosenka Roku

"A Bar Song (Tipsy)" , Shaboozey "Please Please Please" , Sabrina Carpenter "Birds Of A Feather" , Billie Eilish "Die With A Smile" , Lady Gaga & Bruno Mars "Not Like Us" , Kendrick Lamar "Texas Hold 'Em" , Beyoncé "Good Luck, Babe!" , Chappell Roan "Fortnight" , Taylor Swift i Post Malone

Najlepszy Nowy Artysta Roku

Benson Boone Sabrina Carpenter Doechii Khruangbin Raye Chappell Roan Shaboozey Teddy Swims

Najlepszy Popowy Występ Duetu / Grupy

"us." , Gracie Abrams i Taylor Swift "LEVII'S JEANS" , Beyoncé i Post Malone "Guess" , Charli XCX & Billie Eilish "the boy is mine" , Ariana Grande, Brandy & Monica "Die With A Smile" , Lady Gaga & Bruno Mars

Najlepszy Popowy Album

Short n' Sweet , Sabrina Carpenter Hit Me Hard And Soft , Billie Eilish eternal sunshine , Ariana Grande Chappell Roan The Rise And Fall Of A Midwest Princess , Chappell Roan The Tortured Poets Department , Taylor Swift

Najlepszy Rockowy Występ

"Now and Then" , The Beatles "Beautiful People (Stay High)" , The Black Keys "The American Dream Is Killing Me" , Green Day "Gift Horse" , IDLES "Dark Matter" , Pearl Jam "Broken Man" , St. Vincent

Najlepszy Metalowy Występ

"Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" , Gojira , Marina Viotti & Victor Le Masne "Crown of Horns" , Judas Priest "Suffocate" , Knocked Loose Featuring Poppy "Screaming Suicide" , Metallica "Cellar Door" , Spiritbox

Najlepszy Rockowy Album

Happiness Bastards , The Black Crowes Romance , Fontaines D.C. Saviors , Green Day TANGK , IDLES Dark Matter , Pearl Jam Hackney Diamonds , The Rolling Stones No Name , Jack White

Najlepszy Występ (Rap)

"Enough (Miami)" , Cardi B "When The Sun Shines Again" , Common & Pete Rock Featuring Posdnuos "NISSAN ALTIMA" , Doechii "Houdini" , Eminem "Like That" , Future & Metro Boomin Featuring Kendrick Lamar "Yeah Glo!" , GloRilla "Not Like Us" , Kendrick Lamar

Najlepszy Album (Rap)

Might Delete Later , J. Cole The Auditorium, Vol. 1 , Common & Pete Rock Alligator Bites Never Heal , Doechii The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) , Eminem We Don't Trust You , Future & Metro Boomin

