Dino to polska sieć supermarketów , która zdobyła serca Polaków, szczególnie w mniejszych miastach i miejscowościach. Klienci chwalą szeroki asortyment i atrakcyjne promocje . Teraz przygotowano świetną okazję na kawę marki Tchibo – mowa o kawie ziarnistej Exclusive.

Produkt jest teraz dostępny 40 proc. taniej! Za kilogram zapłacimy tylko 38,99 zł, podczas gdy regularna cena wynosi 65 zł. Oznacza to oszczędność aż 26,01 zł na jednym opakowaniu.

Warto dodać, że w tej promocji nie ma żadnych limitów. W przeciwieństwie do innych popularnych sieci, gdzie obowiązują określone zasady (np. rabat tylko przy zakupie drugiego opakowania), w Dino możemy kupić dowolną ilość kawy ziarnistej Tchibo, bez ograniczeń.

Cukier w atrakcyjnej cenie w Dino

To doskonała okazja przed świętami, szczególnie gdy chodzi o przygotowanie wypieków – pierników, ciasteczek, ciast i innych deserów. Co ważne, promocja na cukier w Dino również nie ma limitów, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną.