Obawy dodatkowo wzbudzała możliwość powiązań węgierskiego kapitału z Rosją lub Chinami, co – jak sugerowano – mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Polski. Dlatego Donald Tusk postanowił gwałtownie zareagować, uniemożliwiając sprzedaż telewizji zagranicznym podmiotom. Amerykanie, do których obecnie należy TVN, w rozmowie z Polską Agencją Prasową wypowiedzieli się, co myślą o decyzji premiera.