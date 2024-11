O tej konsekwencji wygranej Trumpa mało kto mówi. PiS już zaciera ręce

Wygrana Donalda Trumpa może przynieść zaskakujące konsekwencje. Jedną z nich jest... sprzedaż stacji TVN węgierskiemu inwestorowi powiązanemu z Victorem Orbánem, co niezmiernie cieszy polityków PiS. Jak to możliwe i co to ma wspólnego z prezydentem USA? Tłumaczymy.