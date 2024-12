Silnie ocieplenie może sprowadzić do Polski głęboki cyklon z rejonu Wysp Brytyjskich, krajów Beneluksu oraz Francji. Anomalia temperatury podczas kulminacyjnej fali ciepła będzie niezwykle wysoka i może przekraczać – uwaga – o 10-12 stopni normę klimatyczną .

Zanim nadejdzie spodziewane ochłodzenie, dokuczać nam będzie silny wiatr. Będzie on potęgował poczucie chłodu – wskazują Fani Pogody. Do końca tygodnia średnia dobowa temperatura powietrza nie pozwoli na to, by gdziekolwiek poza górami i obszarami podgórskimi utrzymała się w Polsce śnieżna pokrywa.