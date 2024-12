Gdzie na narty? To jedno z pytań, które w ostatnim czasie namiętnie wpisują użytkownicy w wyszukiwarkach. Sezon zaczął się już na Dolnym Śląsku, gdzie wyciągi uruchomiły m.in. Zieleniec Ski Arena i Czarna Góra Resort. Stoki działają także w Szczyrku, choć o wymarzonej pogodzie do szusowania trudno tam na razie mówić.

Pogoda w Szczyrku popsuła plany narciarzom

W niedzielę wrażeniami z otwarcia sezonu na stokach w Szczyrku podzielił się tiktoker chaos_constructor. Narciarz za dzienny karnet zapłacił ok. 150 zł i raczej nie był zadowolony z wypadu. Jednak jego sarkastyczno-ironiczna relacja może rozbawić niejednego internautę.

– Podobno na otwarcie sezonu w Szczyrku nabierasz się tylko raz. No i to był mój pierwszy raz – zaczął tiktoker. Największym problemem nie była cena karnetu czy nawet fakt, że choć działały wszystkie wyciągi, to jedynie część tras była dostępna dla narciarzy.