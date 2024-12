Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Na Disney+ obejrzysz m.in. "Kevina" Fot. Kadr z "Kevin sam w domu"

"Czas wolny w Święta pozwala sięgnąć po tytuły, o których mówiło się przez cały rok, oraz odkryć zupełnie nowe historie. Disney+ przygotował specjalną listę na ten magiczny okres – pełną grudniowych premier, świątecznych klasyków oraz hitów, które w tym roku zdobyły miano obowiązkowych do obejrzenia. Każdy znajdzie coś dla siebie, by w pełni poczuć magię Świąt" – czytamy w informacji prasowej platformy streamingowej.

I faktycznie, świąteczna oferta Disney+ robi spore wrażenie.

Świąteczne filmy i seriale na Disney Plus

Dla fanów gwiazdkowych klimatów Disney+ oferuje urokliwe świąteczne nowości:

"Niezły balet" – ciepła i inspirująca historia na zimowe wieczory z Benem Stillerem; "Prawie świąteczna opowieść" – animacja śledzi losy Księżyca, czyli ciekawskiej sówki, która niespodziewanie utknęła na choince przywiezionej na Rockefeller Plaza; "Family Guy: Głowa rodziny: Podarunek białego" (odcinek specjalny) – świąteczna dawka humoru w stylu "Family Guy", "Simpsonowie: O przybywajcie wierni" ( odcinek specjalny) – zabawny świąteczny odcinek kultowego serialu animowanego, "Doktor Who: Raduj się świecie" (premiera 25 grudnia – odcinek specjalny) – świąteczny odcinek kultowego serialu science fiction, przygód i emocji;

Na platformie streamingowej znajdziemy też klasyczne świąteczne filmy:

Seria "Kevin sam w…" – nieodłączny element świątecznej tradycji; "Śnięty Mikołaj" (film i serial) – opowieść o magii Świąt dla całej rodziny; Seria " Szklana pułapka" – kultowe kino akcji z wyjątkowym, świątecznym tłem; "Cud z 34. ulicy" – wzruszająca historia o wierze w Święta; "Opowieść wigilijna" – klasyczna historia o przemianie i duchach Świąt; "Opowieść wigilijna Muppetów" - Charles Dickens, ale... z Muppetami; "Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej Święta" – nietypowa przygoda w klimacie Bożego Narodzenia; "Miasteczko Halloween" - animacja Tima Burtona idealne i na Halloween, i na Boże Narodzenie.

Ci, którzy chcą zrobić świąteczny klimat, mogą też włączyć "Świąteczny płomień w Zamku Arendelle", czyli 3-godzinny nastrojowy "film", który dosłownie przedstawia... kominek z trzaskającym ogniem ze świata "Krainy Lodu".

Grudzień na Disney+: co oglądać zimą?

Disney+ przygotował też grudniowe nowości (te nieświąteczne):

"Elton John: Never Too Late" – dokument o legendzie muzyki, pełen wzruszeń i inspiracji; "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków" (nowe odcinki co środę) – ekscytujące przygody w odległej Galaktyce; (nowe odcinki co środę) – ekscytujące przygody w odległej Galaktyce; "Wytwórnia Filmowa Śpioch" – nowy serial Pixara, zabierający widzów z powrotem do świata "W głowie się nie mieści"; – nowy serial Pixara, zabierający widzów z powrotem do świata "W głowie się nie mieści"; "John Williams w Tokio" (premiera 27 grudnia) – koncertowa uczta muzyczna dla fanów słynnego kompozytora.

Podczas świątecznej przerwy i w długie zimowe wieczory warto też nadrobić hity platformy. Co warto obejrzeć w grudniu na Disney+?

"W głowie się nie mieści 2" – kontynuację jednego z największych animowanych hitów Pixara; "Królestwo Planety Małp" – emocjonującą opowieść o walce i przetrwaniu; "Szogun" – epicki serial, który zachwyca rozmachem; "Deadpool & Wolverine" – duet, który skradł serca fanów Marvela; "The Bear 3" – trzeci sezon serialu o pasji do gotowania; "Stary człowiek 2" – kontynuację trzymającego w napięciu thrillera; "Zbrodnie po sąsiedzku 4" – komedia kryminalna z charyzmatycznym trio detektywów-amatorów (Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez), które ponownie rozwiązuje nietypowe zagadki kryminalne; "Nic nie mów" – poruszający dramat psychologiczny na podstawie bestsellerowego reportażu; "Dziewczyna i morze" – inspirująca opowieść o sile charakteru z gwiazdą "Star Wars" Daisy Ridley; "Becoming Karl Lagerfeld" – fascynująca biografia legendarnego projektanta z Danielem Brühlem.

