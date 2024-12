Co oglądać w święta? Oczywiście nowe filmy świąteczne! Fot. Kadry z filmów "Zakochany bałwan", "Maryja" / Canva

Uwaga! Na naszej liście znalazły się tylko filmy świąteczne z 2024 roku . Pomijamy produkcje z poprzednich lat, które dopiero pojawiły się na VOD w Polsce.

Nowe filmy świąteczne 2024 na Netflix

W tym roku Netflix zaszalał i przygotował masę nowych świątecznych produkcji oryginalnych. Nie mówiąc już o tym, że do serwisu cały czas wpadają starsze filmy w hallmarkowym stylu (i nie tylko), w tym: "Świąteczny walc w Paryżu", "Święta po królewsku", "Miłość na nowo" i "Wiadomość przed świętami". Jest co oglądać.

Kolejność alfabetyczna.

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (premiera: 7 grudnia)

Netflix ostatnio sporo eksperymentuje: tym razem zaprezentuje świąteczny koncert Sabriny Carpenter, czyli jednej z największych muzycznych gwiazd 2024, autorki hitów "Espresso" i "Please, Please, Please". Podczas "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter" 25-letnia piosenkarka wykona utwory ze swojej bożonarodzeniowej EP-ki "Fruitcake". Pojawiają się goście specjalni, m.in. Chappell Roan, Tyla, Shania Twain, Quinta Brunson, Cara Delevingne i Sean Astin oraz oczywiście Święty Mikołaj.

Kontrola bezpieczeństwa (premiera: 13 grudnia)

Jeśli nie lubicie romansów i uważacie, że "Szklana pułapka" to świąteczny film (oczywiście!), to "Kontrola bezpieczeństwa" brzmi jak coś dla was. Młody agent ochrony lotniska próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem chce wymusić na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię. W rolach głównych Taron Egerton, Sofia Carson i Jason Bateman.

Nasz mały sekret

Lindsay Lohan powróciła na dobre i zgromadziła już niezłą kolekcję komedii romantycznych na Netflixie. W swoim najnowszym filmie "Naszy mały sekret" gra kobietę o imieniu Avery, która przyjeżdża na święta do rodziny swojego ukochanego, tylko po to, by odkryć, że jej potencjalna szwagierka spotyka się z byłym chłopakiem Avery, Loganem (Ian Harding).

Jak można się domyślić, sprawa się komplikuje: Avery i Logan próbują ukryć swoją przeszłość (i być może wciąż aktualne uczucia) przed wszystkimi świątecznymi gośćmi, w tym krytyczną głową rodziny, graną przez Kristen Chenoweth ("Wicked").

Maryja (premiera: 6 grudnia)

Tym razem coś biblijnego, bo w końcu Boże Narodzenie, jak sama nazwa wskazuje, skupia się wokół narodzin Jezusa. "Maryja" Netfliksa przedstawia historię młodej Maryi (Noa Cohen), która przygotowuje się zaaranżowanego małżeństwa z Józefem (Ido Tako). Kiedy kobieta spodziewa się dziecka, musi ukrywać się przez okrutnym Herodem (Anthony Hopkins). Co zaskakujące, film "Maryja" wyreżyserował D.J. Caruso, który wcześniej tworzył thrillery takie jak "Niepokój" i "Złodziej życia".

Spotkajmy się w przyszłe święta

W ubiegłym roku w świątecznym kalendarzu streamingowym świątecznym zaskakująco brakowało wielu komedii romantycznych, ale w tym roku Netflix naprawia te braki z nawiązki. Chcąc przeżyć bajkowy romans z mężczyzną swoich marzeń, Layla (Christina Milian) przemierza Nowy Jork z pomocą przystojnego i uczynnego agenta biletowego (Devale Ellis), by zdobyć najbardziej poszukiwane bilety w mieście: na wyprzedany świąteczny koncert grupy Pentatonix. W filmie "Spotkajmy się w przyszłe święta" w reżyserii Rusty’ego Cundieffa grają też Kofi Siriboe i Kalen Allen.

Śnieżna siostra

Wzruszający norweski film "Śnieżna siostra" oparty jest na opowieści stworzonej przez Lisę Aisato i Maję Lunde. Zbliża się Wigilia. Tego dnia Julian skończy też jedenaście lat. Zwykle jest to najwspanialszy dzień w roku, ale w tym roku jest inaczej – Julian i jego rodzina są pogrążeni w żałobie po śmierci jego starszej siostry i Julianowi wydaje się, że Boże Narodzenie właśnie odwołano.

Wtedy chłopiec poznaje radosną i uwielbiającą święta Hedwig i zaczyna wierzyć, że w tym roku Gwiazdka jednak nadejdzie. Tyle, że dom Hedwig jest jakiś dziwny i kręci się po nim tajemniczy starszy mężczyzna z brodą... W filmie grają m.in. Mudit Gupta, Celina Meyer Hovland i Jan Sælid.

Świąteczni dżentelmeni

"Magic Mike" w święta? Oto "Świąteczni dżentelmeni" z Britt Robertson i Chadem Michaelem Murrayem, przed laty bożyszczem nastolatek. Była tancerka z wielkiego miasta, Ashley, ma misję uratowania Rhythm Room, czyli lokalu w małym miasteczku, w którym jej rodzice urządzali występy artystyczne. Postanawia zorganizować więc świąteczny rewiowy spektakl z udziałem... samych mężczyzn.

Tamte święta

Richard Curtis stworzył jeden z najbardziej uwielbianych filmów świątecznych wszech czasów, czyli "To właśnie miłość". Scenarzysta i reżyser, któremu zawdzięczamy również takie kultowe tytuły, jak "Cztery wesela i pogrzeb" i "Nothing Hill", napisał także uroczą trylogię książek dla dzieci, na której oparte są animowane "Tamte święta" (Curtis jest autorem scenariusza).

Film, który wyreżyserował Simon Otto (animator "Jak wytresować smoka") to kilka przeplatających się opowieści o rodzinie i przyjaźni, miłości i samotności oraz o wielkim błędzie Świętego Mikołaja, nie wspominając nawet o... ogromnej liczbie indyków. W obsadzie głosowej znaleźli się m.in. Brian Cox ("Sukcesja), Fiona Shaw (seria "Harry Potter") i Jodie Whittaker ("Doktor Who").

Zakochany bałwan / Hot Frosty

Najwyraźniej żaden pomysł nie jest dla Netfliksa zbyt dziwny, co udowadnia "Zakochany bałwan". Lacey Chabert gra Kathy, właścicielkę małej kawiarni, która zmaga się z problemami emocjonalnymi i zawodowymi po śmierci swojego męża. Pewnego wieczoru melancholijnie zakłada napotkanemu bałwanowi magiczny szalik, a następnego dnia w jej lokalu pojawia się złota rączka o imieniu Jack, aby pomóc bohaterce. Tak, "Hot Frosty" opowiada o... kobiecie zakochanej w przystojnym bałwanie.

Filmy świąteczne 2024 na Disney+

Nowe świąteczne propozycje przygotował również Disney+ (na którym możemy obejrzeć również takie klasyki, jak "Kevin sam w domu").

Niezły balet / Nutcrackers

David Gordon Green, twórca trylogii "Halloween", zaskoczył i nakręcił świąteczną komedię w starym stylu. W "Nutcrackers" ("Niezły balet") Ben Stiller gra potentata nieruchomości z Chicago, który po śmierci siostry i jej męża musi wyjechać na farmę w Ohio, by zaopiekować się siostrzeńcami. Zapracowany kawaler, który jest w trakcie finalizowania największej transakcji w swojej karierze, myśli, że podpisze papiery od pracowniczki socjalnej (Linda Cardellini), ta znajdzie dzieciom nowy dom i po kłopocie.

To, co według Mike'a miało być szybką wycieczką, zamienia się jednak w zupełnie niespodziewaną przygodę, a czterej hałaśliwi chłopcy na każdym kroku sprawiają kłopoty. Gdy zbliżają się święta, Mike musi dokonać wyboru między karierą a byciem wujkiem, którego potrzebują jego siostrzeńcy.

Prawie świąteczna opowieść

David Lowery ("Zielony Rycerz", "A Ghost Story") współtworzył scenariusz i wyreżyserował tę animowaną perełkę, opartą na historii współtworzonej przez słynnego Alfonso Cuaróna ("Labirynt fauna", "Harry Potter i więzień Azkabanu").

To krótkometrażowy film (21 minut), luźno oparty na prawdziwej historii o sowie, która zamieszkała w choince ustawionej na Rockefeller Center w Nowym Jorku. W obsadzie dubbingowej znaleźli się Cary Christopher, Jim Gaffigan, Natasha Lyonne i John C. Reilly, który wykonuje również dwie oryginalne piosenki. Ta delikatna, ciepła opowieść natychmiast zdobyła miano nowego świątecznego klasyka.

Filmy świąteczne 2024 na innych platformach VOD

Inne platformy w tym roku skupiają się na starszych świątecznych produkcjach, ale coś nowego przygotowały Prime Video i... TVP VOD.

Jack wraca do domu na święta (Prime Video)

W tej częściowo napisanej komedii, częściowo spontanicznym dzienniku podróży brytyjski komik Jack Whitehall utknął w USA i ma zaledwie cztery dni, aby wrócić do Wielkiej Brytanii na Boże Narodzenie. Z powodu odwołanych lotów Whitehall wyrusza w podróż do domu, w którą zaangażowane są psy husky i bobslej, a także grupa znanych twarzy, w tym Michael Bublé, Dave Bautista, Rebel Wilson i Jimmy Fallon, którzy albo pomagają (albo utrudniają) mu powrót na święta.

Mikołaj na sygnale (TVP VOD, premiera: 6 grudnia)

Pora na coś polskiego. Film świąteczny TVP "Mikołaj na sygnale" w reżyserii Grzegorza Wallera opiera się na popularnym serialu medycznym "Na sygnale". W produkcji, obok gwiazd znanych z serialu, wystąpią również Wiktoria Gąsiewska i Mikołaj Roznerski.

"Ratownicy z Leśnej Góry szykują się do świąt, a licho nie śpi! Gdy doktor Góra próbuje udowodnić synowi, że Święty Mikołaj istnieje – kończy się to interwencją strażaków. Kiedy Wiktor razem z Czarkiem zawiesza w domu świąteczne dekoracje, dochodzi do gwałtownego spięcia. Ogromnego pecha ma także Lisicki, którego spotkają przykre zdarzenia. Jego siostra Wanda planuje z kolei kameralny wieczór z Beniem, jednak jej plany zostaną skutecznie pokrzyżowane. W domu Lisickich natomiast zjawia się wyjątkowy gość: stryj Leon z Ameryki, równie ekscentryczny, co bogaty!" – brzmi opis "Mikołaja na sygnale".

Filmy świąteczne 2024 w kinach

Czerwona jedynka / Red One

"Czerwona Jedynka" to z pewnością jeden z dziwniejszych filmów świątecznych tego roku: szalony akcyjniak o porwaniu Świętego Mikołaja (znanego pod pseudonimem "Red One"). Aby go uratować, szef ochrony Bieguna Północnego (Dwayne Johnson) musi połączyć siły z niesławnym, znanym na całym świecie łowcą nagród (Chris Evans). W obsadzie znaleźli się także: Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel i laureat Oscara J.K. Simmons w roli Świętego Mikołaja.

Listy do M. Pożegnania i powroty

I kolejna produkcja z Polski, czyli znane i lubiane "Listy do M.". Szóstą część świątecznego cyklu, zatytułowaną "Listy do M. Pożegnania i powroty", wyreżyserował Łukasz Jaworski. Powracają znani bohaterowie, pojawiają się też nowe twarze, a w obsadzie znaleźli się m.in. Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat, Stanisława Celińska, Roma Gąsiorowska, Jacek Borusiński, Czesław Mozil, Maciej Stuhr, Magdalena Walach i Kierył Pietruczuk.

O czym są "Listy do M. 6"? "Melchior dalej działa w firmie Mikołajowej i decyduje się na organizację wzniosłej kolacji wigilijnej, co przekracza jego możliwości. U swojego współpracownika Grześka zauważa podobieństwa do samego siebie i próbuje przestrzec przyjaciela przed popełnieniem tych samych błędów życiowych. W dzień Wigilii Bożego Narodzenia, w domu Kariny i Szczepana dochodzi do pęknięcia rury i zalania całego mieszkania, z tego powodu w ich mieszkaniu pojawiają się inni bohaterowie tworząc zabawny splot różnych niespodziewanych sytuacji" – brzmi opis.

