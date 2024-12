Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Zapowiedź Wiedźmina 4 podczas gali The Game Awards 2024 wzbudziła tyle samo zainteresowania co kontrowersji. Kolejna gra w bogatym dorobku polskiego wydawcy CD Projekt RED będzie miała nowego protagonistę. Dwa miecze – jeden na potwory, drugi na ludzi – przejmie po Geralcie z Rivii jego przyszywana córka Ciri. Oto najciekawsze teorie fanów dotyczące tego, co może wydarzyć się w nowym tytule z uniwersum Andrzeja Sapkowskiego.

Teorie dot. gry Wiedźmin 4. Ciri założy Szkołę Rysia? Fot. materiał prasowy

Reklama.

Jak pisaliśmy wcześniej, pierwsza gra CD Projektu oparta na sadze "Wiedźmin" autorstwa Andrzeja Sapkowskiego została wydana w 2007 roku. Choć początkowy tytuł zyskał przychylne opinie, status światowego fenomenu osiągnął dopiero w 2015 roku, kiedy to polscy deweloperzy wypuścili Wiedźmina 3: Dziki Gon.

Przygody Geralta z Rivii, który odwiedza Novigrad, Oxenfurt i Skellige w poszukiwaniu swojej przyszywanej córki Ciri, zachwyciła wielu graczy. Dziki Gon stał się jednym z tych tytułów, które zredefiniowały branżę gier. Immersyjna fabuła, wysoka dbałość o szczegóły, rewolucyjne podejście do zadań pobocznych, zjawiskowa grafika – dzięki tym elementów Redzi przez wiele lat świecili przykładem w swojej dziedzinie.

Reklama.

Ciri zamiast Geralta. Wszystko, co wiemy o Wiedźminie 4

Podczas tegorocznej gali The Game Awards CD Projekt RED zaprezentował pierwszy zwiastun Wiedźmina 4, który w ładny sposób koreluje z trailerem "Zło jest złem" zapowiadającym Wiedźmina 3: Dziki Gon. Tym razem sześciominutowy filmik, który wykonano na silniku Unreal Engine 5 i niewydanej jeszcze karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX GPU, zabiera graczy do wioski przygotowującej się do złożenia ofiary.

Rytuał polegający na wysłaniu jednej z młodych dziewczyn do groty, w której żyje domniemane "bóstwo", zostaje przerwany przez popielatowłosą Ciri. Dawna księżniczka Cintry zostaje nazwana przez miejscowych "wiedźminką".

W przerwie między Dzikim Gonem a nową grą Ciri – co w rozmowie z portalem IGN potwierdził sam reżyser czwartej części, Sebastian Kalemba – przeszła tzw. Próbę Traw, która dała jej wiedźmińskie zdolności. Dzięki mutacjom przyszywana córka Białego Wilka może pić mikstury sporządzane wyłącznie z myślą o łowcach potworów i ma kocie oczy.

Reklama.

W zwiastunie Ciri walczy z potworem, któremu lokalsi składają w ofierze swoje dzieci. Przeciwnik z trailera był inspirowany baukiem, stworzeniem z mitologii serbskiej.

Szkoła Rysia i Prządka. Oto teorie dot. gry Wiedźmin 4

Dzięki podejmowanym przez Geralta (a raczej nas) decyzjom w Dzikim Gonie mogliśmy otrzymać trzy różne zakończenia gry. W jednym Ciri nieoficjalnie staje się wiedźminką, ale bez przejścia Próby Traw, w drugim wyrusza do Nilfgaardu, by objąć cesarski tron, a w trzecim ginie próbując ocalić świat przed Białym Zimnem. Wychodzi więc na to, że pierwszy z finałów jest kanoniczny.

Reklama.

Nowe potwory

Jak wiemy, w Wiedźminie 3 po pokonaniu Dzikiego Gonu dochodzi do nowej Koniunkcji Sfer – zjawisko, które sprawiło, że na Kontynencie pojawiły się potwory i magia. W tym czasie Ciri razem z elfem Aen Elle Avallac'hem udaje się do wieży na wyspie Undvik, by tam przejść przez portal i powstrzymać przepowiedziane przez wieszczkę Ithlinnę tzw. Białe Zimno (omen towarzyszący końcowi świata).

Mając na uwadze wspomnianą Koniunkcję Sfer, w Wiedźminie 4 powinniśmy ujrzeć zupełnie nowe gatunki potworów, które najpewniej będą nieznane nawet wiedźminom.

Ciri w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon Fot. materiał prasowy

Szkoła rysia

Pierwszym materiałem promującym Wiedźmina 4, który wśród polskich deweloperów nosił nazwę "Projekt Polaris", było zdjęcie przedstawiające leżący w śniegu medialon jednej ze szkół wiedźmińskich. Nie wyglądał on jak typowy medalion szkoły kota, choć wielu fanów twierdziło, że Redzi najprawdopodobniej zmienili jego design. Ostatecznie twórcy potwierdzili, że jest to symbol nowej instytucji – Szkoły Rysia.

Po zwiastunie część graczy sugeruje, że Ciri założyła Szkołę Rysia. Przypomnijmy, że w książkach Sapkowskiego Dziecko Starszej Krwi zabiera medalion kota od znęcającego się nad nią łowcy nagród Leo Bonharta. A jako że przyszywany ojciec Cirilli wywodzi się z wilczego Kaer Morhen, ryś wydaje się dla niej adekwatnym wyborem w kwestii nowego medalionu.

Reklama.

Medalion Szkoły Rysia Fot. materiał prasowy

"Ryś to dziki kot, który na dobrą sprawę przypomina trochę wilka" – czytamy na Reddicie. Jeśli teorie dotyczące nowej szkoły zostaną wkrótce potwierdzone, po Ciri możemy spodziewać się, że będzie szukać rekrutów.

Prządka

Jedni wskazują, że antagonistą w Wiedźminie 4 będzie Gaunter O'Dim, zwany Panem Lusterko z dodatku pod tytułem "Serce z kamienia". Drudzy natomiast uważają, że ktoś z pustynnego Ofiru zagrozi naszej ukochanej protagonistce. Najciekawsza teoria ma jednak związek, z kimś, kto subtelnie obiecał zemścić się na Geralcie i Ciri. Chodzi oczywiście o jedną z wiedźm, które mieszkańcy Velen okrzyknęli mianem Pań Lasu.

Reklama.

W Dzikim Gonie poznajemy zjadające dzieci wiedźmy z Krzywuchowy Moczarów, które posiadają informacje o tym, gdzie Geralt może znaleźć Ciri. Pod koniec gry protagonista i jego przyszywana córka mogą pozbyć się Pań Lasu. Giną tylko dwie z nich – Szepciucha i Kuchta. Uciec udaje się jedynie Prządce, która zabiera ze sobą medalion kota należący do Ciri.

Panie Lasu z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon Fot. materiałprasowy

W sekretnym zakończeniu, w którym Ciri ginie w Białym Zimnie, białowłosy łowca potworów dopada Prządkę i ją zabija. W innych zakończeniach Prządka jest cały czas na wolności. "A co jeśli ta wiedźma przekabaca na swoją stronę wszystkie potwory, by dorwać Ciri? To by było coś" – skomentował jeden z użytkowników serwisu Reddit.

Reklama.

QUIZ: Jak dobrze znasz świat "Wiedźmina"?

: