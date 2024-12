Spotkanie z polskim premierem Wołodymyr Zełenski zapowiedział podczas Ogólnoukraińskiego Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych. – Dziś spotkam się tu, we Lwowie, z Donaldem Tuskiem w sprawie pracy nowego ministerstwa – Ministerstwa Jedności Narodowej i wsparcia dla Ukraińców za granicą – powiedział ukraiński przywódca.

Tusk spotka się Zełenskim we Lwowie. Wiadomo, czego będą dotyczyły rozmowy

We wtorek Zełenski podkreślił, że wcześniej rozmawiał już w tej samej sprawie z kanclerzami Niemiec i Austrii , a teraz przyszedł czas na rozmowy z polską stroną.

Dodajmy, że tydzień temu ukraiński prezydent przekazał, iż rozmawiał przez telefon z Tuskiem o postępach jego kraju "w drodze do europejskiej integracji" i półrocznym przewodnictwie Polski w Radzie UE. Już wtedy mówił, że ustalono wówczas wymianę wizyt.

Jak podają ukraińskie media, Wołodymyr Zełenski przybył we wtorek do Lwowa z wizytą roboczą. Odwiedził Łyczakowski Cmentarz Wojskowy, znany również jako Pole Marsowe, by oddać hołd ukraińskim żołnierzom poległym w walkach z Rosjanami.