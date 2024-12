"USA obawiają się, że gromadzenie sił zbrojnych przez Turcję sygnalizuje przygotowania do wkroczenia do Syrii" – czytamy na stronie "Wall Street Journal". Jak podaje gazeta, Kurdyjscy urzędnicy już wezwali Donalda Trumpa, aby wywarł presję na Ankarę, co mogłoby zapobiec ewentualnej inwazji.