I choć na poniedziałkowym spotkaniu z premierem wicemarszałek Sejmu ponoć bronił ministra nauki, który jest także jego jednym z najbliższych współpracowników, Tusk ma być zdeterminowany, by do dymisji doszło.

Dymisja Dariusza Wieczorka już pewna? Lewica szuka następcy, ale ma problem

– Darek to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Włodka, człowiek z samego jądra SLD , dlatego, jeśli nie uda mu się go wybronić, będzie to także jego osobista porażka – powiedział Onetowi jeden z polityków Nowej Lewicy.

– To trudna sytuacja dla Lewicy, która uderza w nasz wizerunek. Zwłaszcza sprawa z ujawnieniem danych sygnalistki, bo ochronę takich ludzi najbardziej zabiegaliśmy właśnie my – dodała kolejna rozmówczyni portalu.

Na giełdzie pojawiły się do tej pory dwa nazwiska potencjalnych następców Wieczorka. Pierwsza to Dorota Olko, jeszcze do niedawna polityczka partii Razem, a obecnie posłanka niezależna. Drugi to Maciej Gdula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego oraz polityk Nowej Lewicy.