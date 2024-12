"Dieta jaskiniowca" to powrót do przeszłości. Ona schudła na niej w piorunującym tempie

"Dieta jaskiniowca" to powrót do przeszłości. Polega na sposobie odżywiania inspirowanym dietą naszych przodków, pełnym surowych produktów, ale nie tylko. Podstawą jest także wyelminowanie żywności masowej produkcji, które spożywamy na potęgę. O "diecie jaskiniowców" na powrót zrobiło się głośno dzięki Dominice Ostałowskiej. Aktorka wróciła na salony szczuplejsza o parę kilo i wyznała, że zawdzięcza to tej diecie.