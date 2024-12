Cios prokuratury w polityków PiS. Wnioski o uchylenie immunitetu m.in. w sprawie Obajtka

Daniel Obajtek, Krzysztof Szczucki, Jan Ardanowski. To nazwiska trzech polityków, w stosunku do których Prokuratura Krajowa wnioskuje o zdjęcie immunitetu. Oto co zarzucają im śledczy.