Prokuratura Krajowa 18 grudnia złożyła wniosek o europejski nakaz aresztowania. Romanowski poszukiwany w kraju listem gończym podejrzany jest o łącznie o 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi mu do 25. lat więzienia.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Jak donosi Eska, funkcjonariusze policji ustalili, że w weekend 7-8 grudnia, po wyjściu ze szpitala w Lublinie poseł PiS miał najpierw wyjechać do Berlina, a następnie na wybrzeże Hiszpanii, by kolejno udać się do jednego z większych hiszpańskich miast.