Jak informuje "Bild" do ataku terrorystycznego doszło na jarmarku bożonarodzeniowym zlokalizowanym w centrum miasta. Świadkowie relacjonują, że pojazd skierował się prosto w grupę ludzi zgromadzonych w rejonie ratusza.

Nieoficjalne doniesienia mówią o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych i od 60 do 80 rannych osobach.

Atak terrorystyczny na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu. Rozpędzony kierowca wjechał w tłum ludzi

Kobieta, która była uczestnikiem zdarzania w rozmowie z "Bild" powiedziała, że sprawca "wjechał do bajkowej strefy magdeburskiego jarmarku bożonarodzeniowego". Miejsce to przyciąga szczególnie wiele rodzin z dziećmi. Jak przekazuje portal, kobieta sama ledwo co uniknęła zderzenia z rozpędzonym pojazdem, gdyż udało jej się odskoczyć na bok ze swoim dzieckiem.