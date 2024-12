Czy 22 grudnia to niedziela handlowa? Polacy zrobią zakupy przedświąteczne. Fot. Piotr Kamionka/East News

Reklama.

Czy 22 grudnia 2024 to niedziela handlowa?

W niedzielę 22 grudnia sklepy będą otwarte, więc Polacy bez problemu zrobią świąteczne zakupy. Co ważne, będzie to ostatnia niedziela handlowa w grudniu i przed Wigilią, a zakupy będzie można zrobić jeszcze do 24 grudnia. Warto jednak pamiętać o jednej rzeczy – jako że jest to niedziela handlowa, godziny otwarcia sklepów i galerii handlowych mogą różnić się od tych obowiązujących w sobotę.

To świetna wiadomość dla osób, które jeszcze nie zrobiły zakupów na święta – zarówno tych, którzy szukają produktów do przygotowania tradycyjnych potraw, jak i tych, którzy wciąż nie kupili prezentów. Niedzielne zakupy będą szansą na upolowanie prezentów last-minute. To także doskonała okazja, by skorzystać z licznych promocji świątecznych. Trzeba jednak liczyć się z tym, że centrach handlowe mogą być tłumy – co jest typowe tuż przed świętami.

Reklama.

Czy sklepy będą otwarte w Wigilię?

Sklepy będą także otwarte w Wigilię. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel w dniu 24 grudnia 2024 roku będzie dozwolony do godziny 14:00. Oznacza to, że większość sklepów będzie czynna do tego czasu, choć niektóre mogą zakończyć działalność wcześniej, aby umożliwić pracownikom przygotowanie się do świąt.

Warto zatem zapoznać się z godzinami otwarcia wybranego sklepu, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Na przykład, niektóre placówki mogą zacząć pracę wcześniej, by dać klientom szansę na zakupy przed zamknięciem. Zaleca się sprawdzenie dokładnych godzin otwarcia przed planowaniem zakupów.

Reklama.

Po godzinie 14:00 w Wigilię oraz w dniach 25 i 26 grudnia większość dużych sklepów będzie zamknięta. Zakupy będzie można zrobić jedynie w nielicznych miejscach, takich jak stacje benzynowe czy małe sklepy osiedlowe, gdzie za ladą stanie właściciel.

: