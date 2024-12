Szef rządu odniósł się w ten sposób do czterech nowelizacji ustaw, które zostały przegłosowane na środowej Radzie Ministrów. Nowelizacje dotyczą ustaw o cudzoziemcach, systemie wizowym, udzielaniu ochrony w Polsce oraz dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Teraz trafią one do Sejmu.