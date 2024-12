Do dramatycznych wydarzeń doszło 20 grudnia na jarmarku bożonarodzeniowym zlokalizowanym w centrum miasta . Świadkowie relacjonują, że pojazd skierował się prosto w grupę ludzi zgromadzonych w rejonie ratusza.

Początkowo "Magdeburger Volksstimme" informowała, że w ataku zginęło co najmniej jedenaście osób. Gazeta opierała się na informacjach uzyskanych od władz. Pierwsze oficjalne doniesienia podane przez służby ratunkowe w Magdeburgu mówią, jednak, że w ataku zginęły dwie osoby, a od 60 do 80 osób jest rannych w tym 37 ciężko. Sytuacja jest dynamiczna, więc liczby te mogą ulec zmianie.

Atak terrorystyczny na jarmarku w Magdeburgu. Kim jest sprawca?

Według kolejnych informacji przekazanych przez dziennikarzy miał on wynająć pojazd na krótko przed dokonaniem zamachu. Na siedzeniu pasażera znaleziono również podejrzany bagaż, co sugeruje, że atak mógł być starannie zaplanowany.

Rozpędzony kierowca wjechał w tłum ludzi

Kobieta, która była uczestnikiem zdarzania w rozmowie z "Bild" powiedziała, że sprawca "wjechał do bajkowej strefy magdeburskiego jarmarku bożonarodzeniowego". Miejsce to przyciąga szczególnie wiele rodzin z dziećmi. Jak przekazuje portal, kobieta sama ledwo co uniknęła zderzenia z rozpędzonym pojazdem, gdyż udało jej się odskoczyć na bok ze swoim dzieckiem.