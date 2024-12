Potem wydarzenia potoczyły się szybko. Premier Donald Tusk zdecydował, by umieścić TVN w wykazie podmiotów chronionych, by osłonić stację przed przejęciem przez zagraniczne spółki.

Z kolei agencja Reuters podała, że Warner Bros. Discovery nawiązał współpracę z bankiem inwestycyjnym JP Morgan, który w ostatnich tygodniach kontaktował się z potencjalnymi nabywcami. Materiały sprzedażowe mają trafić do zainteresowanych podmiotów na początku 2025 roku.

Prezeska TVN Warner Bros. Discovery zabrała głos. List do pracowników stacji

Prezeska TVN Warner Bros. Discovery, Katarzyna Kieli, odniosła się do tych doniesień w liście skierowanym do pracowników. Wyjaśniła, że koncern bierze pod uwagę wiele możliwości.

"Tak jak rozmawialiśmy podczas Town Hall, WBD rozważa różne opcje i jedną z nich jest potencjalna sprzedaż różnych aktywów. Czy do takiej sprzedaży dojdzie, jeszcze nie wiadomo" – napisała Kieli.

"Co wiadomo, to że do potencjalnych inwestorów zostanie rozesłana informacja dotycząca naszego biznesu. O dalszych krokach i szczegółach tego procesu postaram się, żebyście wszyscy byli informowani w możliwie najszybszy i najpełniejszy sposób".