Wigilia już w najbliższy wtorek, a w wielu polskich domach trwa przedświąteczna gorączka. Intensywne przygotowania do tego magicznego czasu w pełni. Czy w niedzielę 22 grudnia sklepy będą otwarte, by zrobić zakupy?

Niedziela handlowa 22 grudnia. Tego dnia czekają nas świetne promocje w Biedronce. Fot. Eryk Stawiński/East News

Czy dziś jest niedziela handlowa? Tak, 22 grudnia sklepy są otwarte

22 grudnia to niedziela handlowa. Możemy bez przeszkód uzupełnić zapasy żywności czy kupić prezenty last-minute dla naszych bliskich. To idealna okazja dla zabieganych lub tych, którzy szukają drobnych dodatków do świątecznych upominków.

Pamiętajmy, by sprawdzić godziny otwarcia wybranych sklepów lub galerii handlowych, ponieważ mogą one różnić się od standardowych. Zakupy będziemy mogli zrobić też jutro oraz w Wigilię. Godziny otwarcia sklepów 24 grudnia będą jednak inne niż w pozostałe dni powszednie.

24 grudnia, zgodnie z przepisami, handel będzie dozwolony do godziny 14:00. Większość sklepów będzie czynna do tego czasu, jednak niektóre mogą zamknąć się wcześniej, by umożliwić pracownikom przygotowanie się do świąt. Lepiej upewnić się w sprawie godzin otwarcia, aby uniknąć niespodzianek.

Niedziela handlowa 22 grudnia. Promocje w Biedronce na masło i margarynę

22 grudnia to ostatnia niedziela handlowa w 2024 roku, dlatego sklepy przygotowały dla klientów duże promocje i obniżki. Szczególnie ciekawą ofertę znajdziemy w Biedronce, której nowa gazetka promocyjna obowiązuje od dziś do Wigilii. Jakie są zniżki w Biedronce?

Margaryna Kasia jest teraz dostępna w wyjątkowej promocji – jej cena spadła o ponad połowę. Jeśli zdecydujesz się na zakup dwóch kostek, za każdą z nich zapłacisz jedynie 1,85 zł.

Tylko w tę niedzielę handlową, przy zakupie dwóch kostek masła Mlecznej Doliny i skorzystaniu z karty Moja Biedronka, cena jednej kostki wyniesie 5,99 zł. A jeśli dodatkowo zeskanujesz aplikację Biedronki, zapłacisz jeszcze mniej – tylko 4,89 zł za kostkę.

Biedronka przygotowała także promocję na masło od Mlekovity. Tylko dziś, przy zakupach za minimum 199 zł i użyciu karty lub aplikacji, za jedną kostkę zapłacisz zaledwie 2,99 zł. Dodatkowo do Wigilii masło to objęte jest ofertą "3+1". Oznacza to, że kupując trzy kostki czwartą otrzymasz za darmo.

Masło w Biedronce na promocji w niedzielę handlową 22 grudnia. Fot. Biedronka

Promocja w Biedronce na mandarynki. Można dostać voucher

Nie zapomniano też o owocach – wszystkie mandarynki w Biedronce można kupić o połowę taniej. Co więcej, za zakupy innych produktów o wartości co najmniej 49 zł można otrzymać voucher zwracający pełną wartość mandarynek na wagę.

Pamiętaj jednak o warunkach promocji: obowiązuje limit 1 kg dziennie na kartę Moja Biedronka, a oferta trwa do 24 grudnia.

Mandarynki w Biedronce można dostać jak za darmo. Fot. Biedronka

Świąteczna promocja w Biedronce na kawę i czekoladę

W Biedronce znajdziemy również promocję na czekoladę. Wszystkie czekoladowe figurki objęte są promocją "2+2" – kupując dwie sztuki, dwie najtańsze otrzymasz gratis.

Taniej można nabyć także kawę. Tylko dziś możesz także kupić kawę mieloną Tchibo Exclusive 250 g aż o połowę mniej, za 10,49 zł, a Ptasie mleczko od Wedla dziś kosztuje 9,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Smaki można dowolnie mieszać.

