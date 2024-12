Millie Bobby Brown żegna się ze "Stranger Things". Na nagraniu płacze ze wzruszenia

Niedawno prace na planie 5. sezonu serialu "Stranger Things" dobiegły końca. A skoro to ostatnia odsłona kultowego hitu Netfliksa, nie mogło obyć się bez wzruszających pożegnań. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym Millie Bobby Brown – odtwórczyni Jedenastki – czyta list zaadresowany do obsady i z walczy z łzami.