Nowa gazetka promocyjna Lidla, obowiązująca od poniedziałku 23 grudnia, przyciąga uwagę ofertą na ekspres ciśnieniowy Philips EP 1200/00. Ten funkcjonalny sprzęt został objęty rabatem – zamiast regularnej ceny 1299 zł, można go mieć za 999 zł. To aż 300 zł oszczędności, a do tego idealny pomysł na prezent pod choinkę.