– Miałem już w zeszłym tygodniu was poinformować, że pojawiła się w sprzedaży książka w wersji papierowej. Niestety, nie dałem rady tego zrobić, nie wyglądałem też najlepiej, uwierzcie mi. Dzisiaj mam pięć minut siły, więc o tym mówię – wyjaśnił Jakubiak.

Na co choruje Tomasz Jakubiak?

O tym, że cierpi na raka jelit i dwunastnicy, sam zainteresowany poinformował pod koniec września w wywiadzie z Dorotą Wellman w "Dzień dobry TVN". – Wyglądam tak, ponieważ zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia nowotwór. Coś, co w ogóle praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie – tak odniósł się do obaw internautów, którzy zauważyli, że drastycznie stracił na wadze.