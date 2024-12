Program cieszył się ogromną popularnością. Finał obejrzało ponad 2 mln widzów. Stacja postanowiła więc "kuć żelazo, póki gorące" i już zaczęła pracę nad kolejną odsłoną. Pierwszą uczestniczką show została piosenkarka Blanka Stajkow , której hit "Solo" zna niemal cała Polska. To z tą piosenką gwiazda zaprezentowała się na Eurowizji w ubiegłym roku.

Na parkiecie będzie też mogła się sprawdzić Adrianna Borek. To artystka kabaretowa znana z Kabaretu Nowaki oraz z duetu Dziennikarek Zaangażowanych. Fani programu w komentarzach dali znać, że "to świetna wiadomość" i nie mogą się doczekać "pozytywnej energii Borek".

Lenka Klimentowa i Agnieszka Kaczorowska: tancerki powracają w 16. edycji "Tańca z gwiazdami"

Występując w jednym z ostatnich wydań "Halo tu Polsat" przyznała, że "jest gotowa na powrót do show". – To jest ten czas – podkreśliła.

To jednak nie koniec niespodzianek. Do "Tańca z gwiazdami" po siedmioletniej przerwie wraca Agnieszka Kaczorowska. Podobnie jak Klimentowa będzie przygotowywała gwiazdy do występów. Przypomnijmy, że tancerka dwie edycje wcześniej ubiegała się o fotel jurorski, ale ostatecznie oceniającymi zostali wówczas inni tancerze: Rafał Maserak i Tomasz Wygoda.