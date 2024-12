Fot. Instagram / Life on Wheelz

"Taki prezent dostaliśmy. To jest szalone. W ogóle, dlaczego taka data? I to jeszcze dla osoby z głęboką niepełnosprawnością? Zgłosiłam prośbę, żeby Wojtek mógł się połączyć zdalnie" – przekazała była partnerka aktywisty. Ostatecznie sąd przychylił się do tej prośby.