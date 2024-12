Zapytaliśmy zakonnika o picie alkoholu w Święta. "To nie tak, że diabeł śpi w butelce"

Czy picie alkoholu w Święta to grzech? To pytanie wraca co roku i zadają je nie tylko osoby wierzące. Niektórzy wyznają zasadę, że wszystko jest dozwolone, byle tylko kierować się umiarem. Zakonnik w rozmowie z naTemat wyjaśnił, na co naprawdę warto w tej kwestii zwrócić uwagę.