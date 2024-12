Karp na święta hit czy kit według Jakubiaka?

Na Tik-Toku wciąż można zobaczyć, co Tomasz Jakubiak uważa o przyrządzaniu karpia. Okazuje się, że ta ryba to już przeżytek.

– Dla mnie karp na święta to kit, a nie hit. Nie jestem w ogóle fanem karpi i nigdy nie byłem. Uważam, że to jest wodna świnia, tak większość ludzi ją nazywa, która żre wszystko, niszczy akweny wodne i do tego ma mnóstwo ości. Oczywiście da się je wyrzucić, ale jedynym plusem karpia jest to, że jest tłusty. I to jest chyba jedyny plus, jak dla mnie – przyznał kucharz.