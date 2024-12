Program "Bitwa polityczna", prowadzony przez Michała Jelonka , to znana arena politycznych starć w Telewizji Republika . Emisja o 14:10 często dostarcza widzom emocji, a zapraszani goście nie szczędzą sobie ostrych słów oraz oskarżeń i "komplementów".

Tym razem było podobnie, ale jednak to końcówka odcinka przejdzie do historii.

Jakub Pietrzak w Telewizji Republika: Romanowski to tchórz

– Jest oszustem, jest tchórzem, jest człowiekiem, który zapewniał, że nie będzie uciekał – wyliczał Jakub Pietrzak. – Niestety, politycy Prawa i Sprawiedliwości grają chorobami, zasłabnięciami, gorszym stanem zdrowia, a jak przychodzi co do czego, uciekają za granicę – dodał.

Jednak to nie te słowa, a to, co wydarzyło się na koniec programu, całkowicie zaskoczyło zarówno widzów, jak i prowadzącego, oraz sądząc po minie – samego Janusza Kowalskiego.