Ministra ds. równości Katarzyna Kotula oraz niemiecka minister ds. rodziny Lisa Paus podpisały deklarację, na mocy której oba państwa zobowiązują się do wspólnego działania na rzecz równości płci i wsparcia społeczności queer.

W deklaracji intencji zapowiedziano wzmocnienie działań na rzecz walki z przemocą wobec kobiet, zgodnie z Konwencją Stambulską Rady Europy z 2011 roku. Oba kraje zobowiązały się także do współpracy na rzecz ochrony praw osób LGBTIQ+ , walcząc z dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, zgodnie z unijną strategią równości. Raz w roku będą odbywać się spotkania ministerstw obu państw, aby wymieniać się opiniami na tematy związane z równością płci i prawami osób LGBTIQ+.

Ustawa dot. związków partnerskich

Jak informowała redakcja naTemat.pl, kilka tygodni temu w Sejmie nastąpił przełom. Ministra Równości, Katarzyna Kotula, ogłosiła, że projekty ustaw dotyczące rejestrowanych związków partnerskich zostały przekazane do konsultacji publicznych oraz międzyresortowych.

Warto przypomnieć, że projekt zawiera postulaty Polskiego Stronnictwa Ludowego , które już na początku rozmów w Koalicji 15 października zadeklarowało, że nie zgodzi się na adopcję dzieci przez związki partnerskie. W celu osiągnięcia kompromisu, projekt ustawy wyklucza tę możliwość. Obecnie projekt popierają Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica oraz Polska 2050 , jednak do jego uchwalenia brakuje 17 głosów z PSL.

Co Polacy myślą o związkach partnerskich?

26,2 proc. ankietowanych opowiedziało się za tym, by osoby w takich związkach miały prawo do adopcji dzieci. 33,6 proc. osób uznało, że związki partnerskie powinny zostać wprowadzone, ale bez prawa do adopcji dzieci. Z kolei 28,1 proc. badanych stwierdziło, że w Polsce nie powinno się wprowadzać związków partnerskich, a 12,1 proc. nie miało zdania na ten temat.