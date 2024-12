W październiku Sąd Rejonowy w Szczecinie odrzucił wniosek obrońców dotyczący zwolnienia z aresztu m.in. youtubera Buddy – Kamila L. i jego wybranki Aleksandry K., pseudonim Grażynka . Mieli oni pozostać za kratami do 11 stycznia 2025 roku.

Jednak na dzień przed Wigilią prokuratura zmieniła środki zapobiegawcze na poręczenie majątkowe: 2 miliony złotych dla Buddy i milion złotych w przypadku Aleksandry K. Przypomnijmy, że wcześniej usłyszeli oni poważne zarzuty, w tym przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było przeprowadzanie gier losowych oraz pranie brudnych pieniędzy.

Tak wyglądało wyjście Buddy i Grażynki z więzienia

Budda ma zamiar spędzić święta z rodziną, odpocząć i wrócić do swojej działalności internetowej.

"Mamy do czynienia z bardzo młodymi, nigdy niekaranymi ludźmi, którzy zostali zatrzymani i trafili do aresztu śledczego na ponad dwa miesiące. Myślę, że prokuratura w tym czasie miała wystarczająco dużo czasu, żeby zebrać i zabezpieczyć w niezbędnym zakresie materiał dowodowy i uznać, że ten areszt nie jest bezwzględnie konieczny dla dalszego zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania względem tych podejrzanych" – podkreślono.

Prawnicy zaznaczyli, że śledztwo nadal trwa. "My się na pewno bardzo cieszymy, że udało się przed świętami opuścić areszt naszym klientom i trzymamy kciuki za to, żeby to postępowanie wyjaśniło wszystkie wątpliwości i dobrze się dla naszych klientów skończyło" – dodali na koniec.