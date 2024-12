Zagadka z cysternami. Każdy podaje inną odpowiedź i... każdy ma po części rację

Widzimy trzy cysterny, a w nich ciecze (przyjmijmy, że to woda) ułożone w różne kształty. Rysunek oraz strzałka z kierunkiem w prawo, ma nam dać podpowiedź do pytania o to, która z tych ciężarówek jedzie? Pierwsze skojarzenie mówi nam, że to cysterna z literką "C". Jednak czy na pewno mamy rację?

Jest prawdą, że ciężarówka "C" jedzie, a przyspieszenie sprawia, że woda przesuwa się na tył cysterny. Każdy z nas zna to uczucie bezwładności, gdy dodamy gaz do dechy lub zrobi to za nas kierowca np. autobusu – pisał nasz dziennikarz Bartosz Godziński. Ludzie jednak piszą pod postem, że ciężarówka "B", owszem, może stać w miejscu (ale wtedy tafla wody jednak byłaby płaska), ale może też poruszać się z jednostajną prędkością (to by tłumaczyło niewielkie fale). Użytkowniczka, która dodała zagadkę, też potwierdza, że tylko te dwie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. Wiele osób w komentarzach wybierała "B" albo "C" albo obie cysterny. Czy nie ma już więcej opcji? Otóż jest - ciężarówka "A" też przecież może jechać, ale drastycznie zwalniać, bo jej kierowca właśnie docisnął hamulec i woda popłynęła na przód cysterny. Można więc przyjąć, że wszystkie ciężarówki jadą, ale każda z innym przyspieszeniem (odpowiednio: ujemnym, zerowym, dodatnim). To samo przeczytamy w tym artykule, a także w kilku komentarzach. Bo co to by była za zagadka, jeśli nie byłaby podchwytliwa? ;)