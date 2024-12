Internetowe "testy na IQ" (i nie tylko te z internetu) często polegają na odnajdywaniu logicznych schematów. Podobnie jest w przypadku tej viralowej zagadki. Na pierwszy rzut oka wydaje się łatwa, bo szybko zauważamy pewien wzór, ale mimo to nie każdy potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi. I to bez wyręczania się kalkulatorem.

Łamigłówka dla osób z wysokim IQ. Odpowiedź to suma A, B i C Fot. NaTemat

Nie jest to oficjalny test wzięty od Mensy, ale i tak do rozwiązania potrzeba wysokiej inteligencji i zdolności logicznego myślenia. Jeśli nasza odpowiedź będzie poprawa i odgadniemy ją parę sekund, bez podglądania, to warto zastanowić się nad aplikacją tej organizacji zrzeszającej osoby o wysokim IQ.

Łamigłówka dla ludzi z wysokim IQ. Czy podacie prawidłową sumę A, B i C?

Zasady łamigłówki są proste i można się ich domyślić. Na planszy znajdują się cztery kwadraty, a w każdym z nich zapisano cztery liczby. W ostatnim kwadracie brakuje aż trzech z nich (A, B i C), jednak patrząc na wcześniejsze pola, da się te brakujące wartości odgadnąć.

Na koniec należy je zsumować i podać prawidłowy wynik. To kluczowe i też odsiewa sporo osób, które nie czytają poleceń ze zrozumieniem. Odpowiedzią jest więc tylko jedna liczba. Dla niektórych może być to zabawne, ale nie napiszę, o co chodzi, by nie podpowiadać za bardzo.

Post opublikowany na profilu "Hindustan Times" w serwisie X dotarł już do ponad 41 tysięcy osób. W komentarzach nie wszyscy podali dobrą odpowiedź, a ci, którzy to zrobili, nie zawsze byli zgodni co do wyniku.

Internauci sugerowali różne liczby: 69, 150, 87, 63, 114, a nawet… 1460 (jakim cudem ktoś na to wpadł?). Jak myślicie, która z tych odpowiedzi jest poprawna? Na pewno jedna z nich, ale która? Okazuje się, że tym razem wszyscy co pisali "69" nie robili tego dla żartu, bo to właśnie jest prawidłowa odpowiedź.

Zacznijmy od pola z C (prawy dolny róg), czyli w kwadracie, gdzie mamy jedną z potrzebnych liczb (5). Tutaj najszybciej odkryjemy schemat. We wszystkich pozostałych kwadratach w tym miejscu mamy trzykrotność pola po przekątnej (8*3=24, 6*3=18, 9*3=27). Zatem C=5*3=15.