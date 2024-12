Najgorsze filmy zagraniczne 2024

1. Megalopolis

Legendarny Francis Ford Coppola postanowił zaskoczyć nas swoją "epicką" wizją przyszłości. Efekt? Film, który nie tylko nie zachwyca, ale niezamierzenie śmieszy i nuży niemiłosiernie. Trzy godziny męczarni to nie jest to, czego oczekiwaliśmy od reżysera "Ojca chrzestnego" i "Czasu apokalipsy". Maja Mikołajczyk nazwała "Megalopolis" w naTemat "piękną katastrofą" oraz "cyrkiem na kółkach" i trafiła w sedno.

2. Madame Web

3. Borderlands

Ta adaptacja gry wideo, mimo wielkich nazwisk, okazała się kompletną klapą. Cate Blanchett i Jamie Lee Curtis w obsadzie? Super, ale nawet one nie były w stanie uratować tej chaotycznej i koszmarnie zrealizowanej produkcji, która rozczarowała zarówno fanów, jak i krytyków. "Borderlands" to przykład, jak NIE adaptować gier wideo.

4. Rebel Moon - część 2: Zadająca rany

5. Argylle - Tajny szpieg

6. Kruk

7. Kraven Łowca

8. Joker: Folie à Deux

Czy "Joker: Folie à Deux" to faktycznie najgorszy film? Nie, bo sporo się w nim broni (chociażby świetna rola Joaquina Phoenixa, znakomite zdjęcia czy celny komentarz społeczny), ale nie mogło go tutaj zabraknąć, bo to największe filmowe rozczarowanie roku.

Inne koszmarne filmy 2024, o których warto wspomnieć (i zapomnieć):

Megamind vs. the Doom Syndicate

Najgorsze filmy polskie

1. Wieczór kawalerski

Chciałabym, żeby reżyser i scenarzysta Szymon Gonera wyjawił, że "Wieczór kawalerski" nie był na serio. Że to tylko żart i trollowanie widza, bo nie wierzę, że można nakręcić coś aż tak złego. Czołówka najgorszych polskich filmów w historii, absolutny koszmar. Ocena na Filmwebie od widzów wynosi 2,8 (a od krytyków 1,7), co mówi samo za siebie.

2. Piep*zyć Mickiewicza

3. Dziewczyna influencera

4. Baby boom czyli Kogel Mogel 5

Filmowcy od kilku lat konsekwentnie niszczą dziedzictwo serii "Kogel Mogel", ale "Baby boom czyli Kogel Mogel 5" przypomina, że naprawdę czas ukręcić już jej łeb. Ok, filmy z lat 80. były zabawne dla naszych rodziców, ale współczesne kontynuacje to dno, muł i wodorosty, a piątka naprawdę obraża inteligencję widza. Ludzie, błagam, przestańcie chodzić na to do kina.