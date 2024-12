Sylwester z kandydatem na prezydenta? Polacy wyjawili w sondażu, z kim chcieliby się bawić w Nowy Rok

I jak widać to Rafał Trzaskowski wzbudza największą sympatię wśród badanych. –Ankietowane osoby nie chcą zatem wznieść się ponad swoje sympatie polityczne, nawet w takiej sprawie jak impreza sylwestrowa. Myślę, że takie same byłyby odpowiedzi, gdyby zapytać się Polaków, z kim by chcieli np. pojechać na wakacje nad Bałtykiem – dodał ekspert.