Marcin Romanowski. Zarzuty za przekręty w Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski, polityk Solidarnej Polski (później Suwerennej Polski), a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości , a także były wiceminister sprawiedliwości, który bezpośrednio nadzorował to, jak działał Fundusz Sprawiedliwości, wbrew zapowiedziom uciekł z kraju, kiedy postanowiono mu aż jedenaście zarzutów .

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, przekroczenie uprawnień, przywłaszczenie mienia w kwocie ponad 107 mln zł – to te najcięższe zarzuty dla Romanowskiego.

Prokuratura nie wyklucza jednak postawienia Romanowskiemu siedmiu kolejnych zarzutów. Jak poinformował w ubiegłym tygodniu prokurator krajowy Dariusz Korneluk, chodzi o "bardzo poważne przestępstwa natury kryminalnej związane z wydatkowaniem w sposób przestępczy środków z Funduszu Sprawiedliwości". Byłemu wiceministrowi grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Marcin Romanowski uciekł na Węgry

Romanowskiego poszukiwały służby, jednak polityk nagle znalazł się na Węgrzech , w których otrzymał azyl i został "uchodźcą politycznym". Teraz twierdzi, że jest gotowy wrócić do kraju. Warunek? Polskie władze muszą spełnić jego pięć żądań, które dotyczą... praworządności .

Jak ocenił jednak w naTemat Mateusz Przyborowski, list otwarty Romanowskiego z "absurdalnymi" żądaniami skierowanymi do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara jest wydmuszką, która nie ma nic wspólnego ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, a polityk PiS wcale nie zamierza wracać z Węgier. Dziennikarz nazwał go wprost "uciekinierem". A co sądzą o tym Polacy?