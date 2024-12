– To jest żałosne, że ktoś podejrzany o poważne przestępstwa śmie jakiekolwiek warunki Rzeczpospolitej stawiać – powiedział minister. Dodał, że "jego miejsce na ławie w sądzie, a nie jako działacza politycznego".

Do sprawy odniósł się również Zbigniew Ziobro , który wsparł postulaty swojego byłego współpracownika. Według lidera Suwerennej Polski , list Romanowskiego "obnaża zakłamanie i bezceremonialne łamanie prawa przez obecną władzę".

Zaznaczył, że "Nie możemy być obojętnymi na deptanie demokracji, ustaw, konstytucji. Opór przeciwko opresyjnej władzy, łamiącej podstawowe prawa człowieka i odbierającej wolności obywatelskie, to nasz obowiązek"

List otwarty Romanowskiego

Poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski wystosował list otwarty do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, w którym zadeklarował gotowość powrotu do Polski pod warunkiem spełnienia kilku postulatów. Oczekuje on: