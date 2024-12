W niedzielę 15 grudnia około godziny 7:30 doszło do wypadku turystycznego autokaru na drodze wojewódzkiej nr 897, w kierunku miejscowości Wołosate (woj. podkarpackie). Pojazd, którym podróżowało 50 osób, zjechał z drogi, wpadł do rowu i przewrócił się na bok.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych około godziny 8:00. Na miejsce wezwano dziewięć zastępów straży pożarnej, GOPR oraz Straż Graniczną. W wyniku wypadku 18 osób zostało poszkodowanych. Dlatego Zespół Ratownictwa Medycznego przeprowadził triaż. Jest to procedura pozwalająca na przyporządkowanie pacjentów do grup pilności pod względem konieczności udzielenia pomocy medycznej.